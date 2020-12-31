استعدادات لعروض مبهرة أعلى كوبري تحيا مصر احتفالا برأس السنة (فيديو)

وأضاف: "طلب تامر مرسي من العاملين في الشركة أن تكون الألعاب النارية والعد التنازلي مبهرا وضخما بشكل يبهر العالم ويساوي قيمة ومكانة مصر، خاصة أن هذا النوع من الاحتفالات به منافسة كبيرة بين المدن الكبرى في العالم".



استعدادات ضخمة تجهز لها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، عبر قنواتها المختلفة، احتفالا برأس السنة 2021، على غرار الحفلات العالمية.وسيتضمن الحفل عروض ألعاب نارية من على كوبرى "تحيا مصر"، وعد تنازلي للسنة الجديدة بالتزامن مع عواصم مدن العالم.وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة إن هذا الاحتفال يعتبر أول عد تنازلي رسمي للعام الجديد يتم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوازي مع بقية مدن العالم مثل باريس ونيويورك وسيدني ولندن ودبي وغيرهم وهو طقس ستواظب عليه المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول في الترويج السياحي لها ورسالة للعالم كله تؤكد على استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها.