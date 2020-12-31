وزير التعليم: وقف مجموعات التقوية بالمدارس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مع قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، ستتوقف مجموعات التقوية بالمدارس.وشدد الدكتور طارق شوقي على منع تجمعات الطلبة في جميع المدارس حتى انتهاء إجازة نصف العام ٢٠ فبراير المقبل.وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد امتحانات لأى صف دراسي (سواء عملية أو ورقية أو الكترونية) في الفترة من ٢ يناير حتى انتهاء إجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١.يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وقرر تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة منتصف العام الدراسي.