رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

تحركت حملة موسعة بقيادة اللواء عماد حمدي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ونواب المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط؛ للمرور على المحلات والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على عدم إقامة أي احتفالات برأس السنة تنفيذها لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.كما تم رفع الإشغالات المخالفة من منطقة السوق العمومي، والمرور على كافة المحال والفنادق.كما تم اقتصار دخول مدينة رأس البر بدمياط على قاطنيها فقط ومنع أي وافدين من الدخول.