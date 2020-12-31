ماكرون يعد بتجنب «بطء غير مبرر» في حملة التلقيح ضد كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- الخميس- خلال تمنياته للعام 2021، إنه لن يسمح "ببطء غير مبرر" في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 التي بدأت ببطء في فرنسا.وأكد ماكرون الذي انتقده أشخاص اعتبروا أن حملة التلقيح بطيئة جدا خصوصا مقارنة بألمانيا، أنه لن يسمح "لأي شخص بأن يتلاعب بسلامة (العملية) وظروفها التي يشرف عليها علماؤنا وأطباؤنا".