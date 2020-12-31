السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية بـ 2021: نبدأ صفحة جديدة من العمل والتحدي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين والأمة العربية، بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید.وكتب في تدوينة عبر "فيس بوك": "أھنئ الشعب المصري والأمة العربیة￼￼￼ بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فیها صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي، وإنني أنتھز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلا بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن.. كل عام وأنتم بخیر".