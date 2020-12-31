ماكرون: المملكة المتحدة تبقى «صديقتنا وحليفتنا» رغم بريكست

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته إلى الفرنسيين، اليوم الخميس، بمناسبة حلول السنة الجديدة أن المملكة المتحدة تبقى "صديقتنا وحليفتنا" رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال ماكرون إن "بريكست هذا كان ثمرة التململ الأوروبي وكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة"، مؤكدا فيما يتعلق بفرنسا أن "مصيرنا هو أوروبي أولا".