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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تغلق ساحة تايمز سكوير أمام احتفالات ليلة رأس السنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:03 م
احتفالات ليلة رأس
احتفالات ليلة رأس السنة
وكالات
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أغلقت سلطات مدينة نيويورك ساحة تايمز سكوير وسط المدينة، اليوم الخميس، ولم يسمح سوى لمجموعة قليلة من المدعوين بينهم عاملون في مجال الرعاية الصحية وآخرون من الخطوط الأمامية في التعامل مع وباء فيروس كورونا، بمتابعة العد التنازلي لإسقاط كرة ليلة رأس السنة في الميدان.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو، إن على الجميع البقاء في منازلهم ومشاهدة الاحتفالات في هذه الساحة من خلال قنوات التليفزيون، في حين تم تقليص العشرات من الاحتفالات في أنحاء الولايات المتحدة على نحو مماثل أو تحويلها بالكامل لتكون عبر الإنترنت.

وعادة ما يملأ عشرات الآلاف المناطق المحيطة بساحة تايمز سكوير، ويقفون لساعات في البرد القارس لمتابعة احتفالات ليلة رأس السنة، وهم يتابعون تلك الكرة البلورية تهبط ببطء عند الثواني الأخيرة من العام المنصرم.

إلا أن الشرطة لن تسمح هذا العام سوى لبضعة عشرات بأن يكونوا موجودين، مع الالتزام بوضع الكمامة وفحص الجميع للتأكد من عدم إصابة أي أحد بارتفاع في درجة الحرارة.

وتوفي أكثر من 25 ألفا من سكان نيويورك هذا العام نتيجة الإصابة بكوفيد-19، بينما كانت المدينة تكافح في الربيع الماضي لمواجهة أشد موجات الوباء فتكا في العالم.

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