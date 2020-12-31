مصابان في تصادم سيارة بمقطورة في أسوان

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارة مع مقطورة قصب بطريق توشكي عنيبه بمركز نصر النوبة التابعة لمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة، مع مقطورة قصب رقمها 1413، وذلك بطريق بين قريتي توشكي وعنيبه النوبية، ما أدى إلى إصابة شخصين، وهم "منصور. ي. ع" يبلغ من العمر 18 عامًا، والآخر "عبدالرحمن. ف. ع" يبلغ من العمر 26 عامًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.