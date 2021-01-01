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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 1-1-2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:26 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» سعر اليورو، اليوم الجمعة 1-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

أما علي صعيد السوق المحلي، شهد سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، استقرارًا في كافة البنوك، مع بداية أول يوم في العام الجديد 2021.

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 19.39 جنيه وللبيع 19.26، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.25، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.2.

كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة ليسجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27، وفي بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27.

وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدولار للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.26، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 1-1-2021

واصل سعر اليورو استقراره أمام الجنيه ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 19.42 جنيه وللبيع 19.22، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.49 جنيه وللبيع 19.24.

وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.23، كما بلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27، أما في بنك أبوظبي الأول فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40.

اليورو اليوم

وفي بنك اتش اس بي سي ارتفع سعر اليورو اليوم أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 19.44 جنيه وللبيع 19.28، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.13.

كما بلغ سعر اليورو في البنك العربي ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.26، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.45 جنيه وللبيع 19.19 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.93 جنيه وللبيع 19.22، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.2.

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