سعر اليورو اليوم الجمعة 1-1-2021

استقر سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 19.39 جنيه وللبيع 19.26، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.25، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.2.





كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة ليسجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27، وفي بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27.





وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدولار للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.26، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27.



سعر اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 1-1-2021 واصل سعر اليورو استقراره أمام الجنيه ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 19.42 جنيه وللبيع 19.22، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 19.49 جنيه وللبيع 19.24.





وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.23، كما بلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27، أما في بنك أبوظبي الأول فسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40.



اليورو اليوم وفي بنك اتش اس بي سي ارتفع سعر اليورو اليوم أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.27، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 19.44 جنيه وللبيع 19.28، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.13.





كما بلغ سعر اليورو في البنك العربي ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.26، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.45 جنيه وللبيع 19.19 جنيه.





وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.93 جنيه وللبيع 19.22، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.2.