رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تامر مرسى يتفقد مقر احتفالية العام الجديد 2021 على كوبرى «تحيا مصر» (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:29 م
تامر مرسى
تامر مرسى
طباعة
تفقد تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقر احتفالية العام الجديد 2021 التى تشمل أكبر عروض للألعاب النارية فى تاريخ مصر، وتقام أعلى كوبرى تحيا مصر الجديد، حيث نشر عبر حسابه على فيس بوك، فيديو تفقده للاطمئنان على الاستعدادات النهائية قبل الحفل الذى ينطلق مع دقات ساعة العام الجديد.



احتفالية ضخمة تجهز لها حاليا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، عبر قنواتها المختلفة، احتفالا برأس السنة، فالحفل تم التجهيز له ليكون على مستوى عالمى، وعلى غرار أكبر الحفلات العالمية التى تقام فى المناسبات الكبرى، وفى كبرى عواصم العالم احتفالا برأس السنة.



قررت الشركة المتحدة أن يتم بث موحد ومباشر على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى وتاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر" وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم، حيث اشتهرت فى السنوات الماضية، مجموعة من عواصم العالم، بالتحضير لتلك المناسبة، بوجود عد تنازلى على أبرز ملامحها.



الاحتفالية ستكون الأولى من نوعها، لكنها لن تكون الأخيرة، حيث سيكون الحفل الذى سيتم بثه نهجا للسنوات القادمة، وأيضا واحدة من أبرز الوسائل للترويج للسياحة فى مصر، والتعرف على أبرز معالمها، حيث نجحت الشركة بامتياز في كل الفعاليات التى تصدرت لها وحملت مسئوليتها، لتخرج هذه الفعاليات بشكل مبهر ومميز.

المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة، قال إن الاحتفال يعتبر أول عد تنازلى رسمى للعام الجديد يتم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوازى مع بقية مدن العالم، مثل: باريس ونيويورك وسيدنى ولندن ودبى، وغيرها، وهو طقس ستواظب عليه المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول فى الترويج السياحى لها، ورسالة للعالم كله تؤكد استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها. اضغط

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

جامعة الملك عبدالعزيز: العالم يشهد ظواهر فلكية متعددة فى 2021

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائى مصرى ينذر السفير الإسرائيلى

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة

مشروعات توثيقية عملاقة.. إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2020