نقل المخرج مرقس عادل للعناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا

نقل المخرج مرقس عادل منذ قليل إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بعد إصابته منذ أيام بفيروس كورونا المستجد حيث خضع خلال الأيام الماضية للعزل المنزلي ولكن تم نقله إلى المستشفى بعد زيادة أعراض الفيروس وقلة نسبة الأكسجين في الدم.وكتب مرقس على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا: اليوم الخميس ليلة رأس السنة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المكان غرفة الرعاية المركزة في أحد مستشفيات العزل بعد حوالي صراع ١٠ أيام مع المرض في البيت بكل الطرق ترى سيسدل الستار أم؟ وما هي الكلمة المكتوبة أو المسموعة القادمة أو ربما لم تكن.الحياة أرخص مما تظنون دعواتكم أيها المحبون.