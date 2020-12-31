«الزراعة» تصدر نشرة توصيات فنية لمزارعي الأعلاف الخضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يناير.وتمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:شهر يناير:البرسيم المسقاوي:• يتم أخذ الحشة الثالثة من الزراعات المبكرة والثانية من الزراعات المتأخرة.• ينصح بالري علي فترات متقاربة حتي لا تتأثر نباتات البرسيم بالصقيع.• يتم أخذ حشة البرسيم الفحل في يناير حتي يمكن البدء بعد ذلك في تجهيز الأرض لزراعة القطن.بنجر العلف:• إعطاء الجرعة الثانيةمن التسميد الأزوتي والري بانتظام.• فحص الحقل إذا كان بها نباتات مصابة بذبابة البنجر أم لا.• إذا كان هناك إصابة بذبابة البنجر يتم رشها بالمبيد الموصي به.