«مايكروسوفت»: متسللو سولارويندز تمكنوا من اختراق الشركة

قالت شركة مايكروسوفت اليوم، إن مجموعة التسلل الالكتروني التي اخترقت نظم شركة سولارويندز تمكنت من اختراق مايكروسوفت والوصول إلى بعض شيفرات المصادر.وقالت الشركة في منشور إن تحقيقها كشف عن عيوب في "عدد صغير من الحسابات الداخلية" وإن أحد تلك الحسابات "استخدم للوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين".وأضافت الشركة إن الحساب لم يكن لديه إمكانية مراقبة أي شيفرة تخص مايكروسوفت وأنها لم تجد ما يدل على أن الاختراق وصل إلى "خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء".وقالت "التحقيق الذي لا يزال مستمرا لم يعثر أيضا على أي مؤشرات على أن أنظمتنا استخدمت للهجوم على آخرين".