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مصر

«الزراعة وفاو» توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حوكمة الأمن الحيوي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:16 م
المهندس مصطفى الصياد
المهندس مصطفى الصياد
عبدالناصرمحمد
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وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر بروتوكول للتعاون بين الوزارة والمنظمة بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الاستزراع السمكي بكافة المستويات، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واستمرارًا للتعاون التاريخي بين الوزارة والمنظمة كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يستهدف تبني استراتيجية وطنية لصحة الأحياء المائية والتوافق على السياسات الحاكمة والإجراءات الفنية وصولًا الى المزارع الإنتاجية عملًا على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية من خلال قطاع استزراع سمكي صحي ومستدام.

وأوضح أن الآليات التنفيذية للبروتوكول تتضمن تعزيز قدرات الهيئات الوطنية وقدرات المزارعين وتحقيق شراكة حقيقية بين أصحاب المصلحة بين القطاعين العام والخاص من خلال الترويج للمارسات الجيدة والإنتاج المسؤل وتقليل المخاطر الحيوية لتحقيق الإستدامة بقطاع الاستزراع السمكي.

يذكر أن منظمة الأغذية نفذت نحو ٤ مشروعات في مجال المساعدات الفنية للجانب المصري من أهمها مشروع المساعدة الفنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، وكذلك مشروع تقليل الفاقد والهدر من المحاصيل سريعة التلف مثل الطماطم، وتحديث استراتيجية الزراعة ٢٠٣٠، مشروع منتدى الاستثمار ومؤخرا تم الاتفاق على قيامها بتنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية لصغار المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة في مصر، وجار تنفيذ مشروع المساعدة الفنية لاعادة تأهيل مراكز تجميع الألبان بجانب استمرار مشروع الطواري الاكتاد الذى يساهم في استمرار دعم القوافل البيطرية.

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