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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فيتش تمنح مصر للتأمين تصنيف «AA egy» مع نظرة مستقبلية مستقرة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:37 م
عمر جودة
عمر جودة
أسامة الشندويلي
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حصلت شركة مصر للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتأمين على أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لشركات التأمين والمؤسسات المالية في مصر وهو تصنيف" AA egy " مع نظرة مستقبلية مستقرة نظرا لمكانتها فى سوق التأمين المصرى، ومركز الشركة المتميز كأكبر شركة تأمين فى السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وادائها المالى المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة بها.

وأشار عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن هذا النجاح يعد تتويجًا لجهود الشركة ولاستراتيجيتها الطموحة التى تنتهجها والتى تسعى من خلالها لتكون ضمن مصاف شركات التأمين العالمية، وذلك من خلال التوافق مع المعايير العالمية وتعظيم الاستفادة مما تملكه الشركة من مميزات ومقومات.

وأكد جودة أن الشركة في سعيها الدائم والطموح تحظى بكامل الدعم من وزارة قطاع الأعمال العام ومن شركة مصر القابضة للتأمين برئاسة باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي لا يألوا جهدا في مساندتنا ودعمنا الكامل لتحقيق أهدافنا المنشودة والتطلع إلى المزيد من النجاحات والتميز.

وأوضح أن "مصر للتأمين" هى شركة مملوكة للدولة، لها تعاملات على نطاق واسع على المستوى الاقليمى كشركة رائدة فى مجال التأمين، وتتمتع بالعديد من المميزات التنافسية القوية التى أهلتها لذلك التصنيف العالمي، حيث يبلغ اجمالى الأقساط التأمينية التي حققتها الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 نحو 9.3 مليار جم (تعادل نحو 584 مليون دولار امريكى) منها نحو 15% من عملياتها التأمينية خارج مصر عن طريق إعادة التأمين الوارد أو من خلال فروعها الثلاثة فى الكويت وقطر والإمارات وبحصة سوقية تجاوزت 45% بين أكثر من 38 شركة تأمين فى مصر.

وأكدت مؤسسة فيتش أن مصر للتامين تتميز بهيكل قوي جدا لرأس المال وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية، وكذلك حققت معدل ملاءة مالية مرتفع وفقا لمعايير قانون التأمين المصرى، كما تتميز الشركة بأداء مالى قوى حيث يصل متوسط معدلات الخسارة شاملة كافة المصروفات لآخر 5 سنوات نحو 90% فقط فى حين وصل متوسط العائد على حقوق المساهمين خلال تلك الفترة نحو 16%.

ويعد الدخل من الاستثمار من أهم عناصر الدخل والربحية فيها من خلال سياسة استثمارية متحفظة تبلغ فيها الأدوات المالية ذات السيولة العالية نحو 52% من إجمالى المحفظة، وخاصة الودائع فى مختلف البنوك المصرية.

جدير بالذكر أن شركة التصنيف فيتش تعد من كبرى مؤسسات التصنيف فى العالم والتى انشئت عام 1913 بالولايات المتحدة الأميريكية، وتقوم بتصنيف عدد كبير من المؤسسات المالية فى مصر والعالم، ويعتمد التصنيف فى المؤسسة على عدد من العناصر بعضها كمى والآخر كيفى منها الصناعة والبيئة التشغيلية التى تعمل فيها الشركة موقع الشركة داخل السوق القاعدة الرأسمالية وكفاءة وقوة رأس المال الإمكانيات المالية وادائها المالى استثمارات الشركة ومدى السيولة فى الأدوات الاستثمارية، فضلا عن إدارة الأصول والخصوم فيها وكفاية المخصصات وكفاءة عمليات إعادة التأمين؛ للحد من المخاطر والكوارث نوعية الملكية والحوكمة وكفاءة الإدارة المسئولة عن التشغيل.

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