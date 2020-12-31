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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي أسوان

زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان احتفالًا بالعام الجديد (صور)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:25 م
زحام بشارع كورنيش
زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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بعد إلغاء الاحتفالات ببداية العام الجديد نظرَا لحلول الموجة الثانية لفيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين، شهد شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان ازدحاما للأهالي في إطار الاحتفال ببداية العام بواسطة عائلاتهم وأصدقائهم.

كما توافد عدد كبير من الأهالي والشباب بالأعمار المختلفة، للتنزه والتقاط الصور امام أحد المولات الشهيرة على شارع كورنيش النيل وسط مدينة أسوان.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة على كورنيش النيل القديم والجديد والفنادق والموتيلات والمطاعم والكافيهات، والتي تتيح الاختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين احتفالًا بليلة رأس السنة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بحفلات الكريسماس ورأس السنة.

وطالب المحافظ المواطنين والشباب، بضرورة الحفاظ على أنفسهم وتحقيق أعلى درجات الوقاية بتجنب هذه التجمعات التي يمكن أن تؤدي لزيادة معدلات الإصابة والوفاة، والمساهمة في انتشار الفيروس لأكبر عدد منهم، مشددًا على المسئولين بضرورة مراجعة الاشتراطات البيئية والصحية لقاعات الفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والمطاعم والكافيهات على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم إصدار قرارات غلق لها في حالة عدم التزامها بتطبيق هذه الاشتراطات أو وجود أي تجمعات مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستتابع أي تجاوزات في هذا الاتجاه مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك.
زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان احتفالًا بالعام الجديد (صور)
زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان احتفالًا بالعام الجديد (صور)
زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان احتفالًا بالعام الجديد (صور)
زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان احتفالًا بالعام الجديد (صور)
زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان احتفالًا بالعام الجديد (صور)
زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان احتفالًا بالعام الجديد (صور)
زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان احتفالًا بالعام الجديد (صور)
زحام بشارع كورنيش النيل بأسوان احتفالًا بالعام الجديد (صور)

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