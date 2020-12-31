«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد امتحانات لأي صف دراسي (سواء عملية أو ورقية أو الكترونية) في الفترة من ٢ يناير حتى انتهاء إجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١.يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وقرر تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة منتصف العام الدراسي.