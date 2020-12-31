صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

صدر حديثا عن دار تنمية بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون، طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»، أحدث أعمال الكاتب إبراهيم نصرالله، وستتوافر قريبا في المكتبات.ومن أجواء الرواية: «يعيش بطل الأحداث حياة غير عادلة تدفعه إلى كتابة ميثاق ينص على ما لم تلتفت إليه الدساتير ولوائح حقوق الإنسان، لتصبح الأحداث رواية عن الإنسان في جوهره، لا ينجو من لمستها أحد ما دام ينتمي لعالم عام 2020 في تحولاته، بل في انقلاباته، سواء على الصعيد الشخصي المباشر، أو على صعيد العلاقة بالآخرين في زمن تبدو فيه العزلة الإنسانية أكثر خطورة من أي شيء آخر!أهي رواية عن الوباء؟ الوباء الذي يلعب هنا دور الجرس المنبه لكل تلك الأشياء الجميلة التي اغتالها أصحابها بأنفسهم».