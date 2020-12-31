رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:56 م
رواية مأساة كاتب
رواية مأساة كاتب القصة القصيرة
آلاء حسن
طباعة
صدر حديثا عن دار تنمية بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون، طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»، أحدث أعمال الكاتب إبراهيم نصرالله، وستتوافر قريبا في المكتبات.

ومن أجواء الرواية: «يعيش بطل الأحداث حياة غير عادلة تدفعه إلى كتابة ميثاق ينص على ما لم تلتفت إليه الدساتير ولوائح حقوق الإنسان، لتصبح الأحداث رواية عن الإنسان في جوهره، لا ينجو من لمستها أحد ما دام ينتمي لعالم عام 2020 في تحولاته، بل في انقلاباته، سواء على الصعيد الشخصي المباشر، أو على صعيد العلاقة بالآخرين في زمن تبدو فيه العزلة الإنسانية أكثر خطورة من أي شيء آخر!
أهي رواية عن الوباء؟ الوباء الذي يلعب هنا دور الجرس المنبه لكل تلك الأشياء الجميلة التي اغتالها أصحابها بأنفسهم».

موضوعات متعلقة

مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

مواعيد غلق المحلات في رأس السنة الميلادية

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

جامعة الملك عبدالعزيز: العالم يشهد ظواهر فلكية متعددة فى 2021

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائى مصرى ينذر السفير الإسرائيلى

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة

مشروعات توثيقية عملاقة.. إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2020