دون إجراءات احترازية.. تكدس وزحام بشوارع وسط البلد (صور)

شهدت شوارع منطقة وسط البلد في محافظة القاهرة، اليوم، زحاما شديدا من المواطنين، احتفالا بليلة رأس السنة وأعياد الكريسماس دون تطبيق أي إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وتوافد مواطنون من مختلف الفئات على محال وسينمات وأماكن التنزه بوسط البلد، وغاب عن بعضهم ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد تفشي فيروس كورونا.واصطف عشرات الشباب والفتيات أمام إحدى المحال الشهيرة دون تطبيق أي إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.