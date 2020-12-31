موريتانيا تسجل 173 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 173 إصابة جديدة و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية، اليوم الخميس- أنه جرى تسجيل 285 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 ألفًا و380 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 14 ألفًا و364 حالة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 347 حالة، كما أن هناك 74 حالة حرجة.