جونسون: بريطانيا بعد «بريكست» ستكون «سخية ومنفتحة على الخارج»

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل "لحظة رائعة"، مؤكدا أن بلاده ستكون "مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج".وقال جونسون في كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة "إنها لحظة رائعة. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود الينا أن نستفيد منها الى أبعد حدود".