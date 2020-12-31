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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جوتيريش» يقترح إرسال مراقبين دوليين لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:34 م
جوتيريش
جوتيريش
وكالات
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اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يدعم المراقبون الدوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم، قال جوتيريش إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وذكر جوتيريش أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين.

وأضاف أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة المؤرخة بيوم الثلاثاء: "أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة".

وذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى "تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".

وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيع نطاقه.

كان الطرفان المتصارعان في ليبيا حكومة الوفاق المدعومة دوليا ومايسمي بالجيش الوطني الليبي قد توصلا إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في الثالث والعشرين من شهر اكتوبر الماضي بعد اكثر من عام ونصف من القتال.

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