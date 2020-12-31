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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:50 م
بالبالونات والصافرات
بالبالونات والصافرات
أسوان_إسراء توفيق
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على الرغم من إلغاء الاحتفالات ببداية العام الجديد، إلا أن هناك طقوسا مخصصة للشباب بمحافظة أسوان يطبقونها مع كل عام جديد وأزمة فيروس كورونا لم تمنعهم عنها.

وشملت الاحتفالات إضاءات المصابيح بالمراكب النيلية وأغاني المهرجانات وانتشر بائعي الطرابيش والصافرات وأقنعة وقبعات بابا نويل على شارع كورنيش النيل بأسوان، بالإضافة إلى بائعي البالونات الهيليوم، والحلوى.

وتوافد العديد من الشباب والفتيات بجانب الأهالي، على شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان في أطار الاحتفال ببداية العام الجديد، وحرص العديد منهم على ارتداء قبعات بابا نويل، بجانب جلب الصافرات أثناء تنزههم على شارع كورنيش النيل وسط أجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

ويقول كريم شحات، يبلغ من العمر  16 عامًا، أحد بائعي الوسائل الاحتفالية بجوار حديقة درة النيل على كورنيش النيل بأسوان، إنه يحرص على التوافد إلى نفس المكان لبيع قبعات بابا نويل، وماسك بابا نويل البلاستيك والصافرات.

وأضاف لـ'' الدستور'' أن العديد من الأهالي توافدوا على شراء الوسائل الاحتفالية للاحتفال ببداية العام الجديد، حيث إن أسعاره في متناول الجميع، وتتراوح أسعارهم ما بين 3 لـ10 جنيهًا.
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)
بالبالونات والصافرات.. الأسوانيون يحتفلون بالعام الجديد (صور)

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