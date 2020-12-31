أمينة خليل: كل مشاهد «حظر تجول» صعبة واحتاجت لمجهود



رأت الفنانة أمينة خليل أن فيلمها الجديد «حظر تجول» يكسر العديد من «التابوهات»، ويجسد دور الفن فى تقديم القضايا الشائكة والجريئة، وذلك على ضوء قصته التى تدور حول «زنا المحارم».

وكشفت «أمينة»، فى حوارها مع «الدستور»، عن أبرز كواليس العمل، والصعوبات التى واجهتها فى تجسيد شخصية «ليلى»، وتعاونها مع المخرج والمؤلف أمير رمسيس، والنجمة الكبيرة إلهام شاهين.

■ بداية.. ما الذى شجعك على المشاركة فى فيلم «حظر تجول»؟

- تعاقدت على الفيلم منذ عامين تقريبًا، وشدنى إليه السيناريو الخاص به، والذى يتناول قضية شائكة مسكوتًا عنها هى «زنا المحارم»، الأمر الذى توافق مع بحثى الدائم عن القصة الجيدة، وتجنب تكرار الأدوار التى قدمتها من قبل، فهما أكثر ما يجذبنى لأى عمل يُعرض علىّ.

كما أن علاقة الأم بابنتها خلال أحداث الفيلم من أكثر الأمور التى جذبتنى للعمل، فواحدة من الرسائل المهمة فى العمل هى أن علاقة الأم بابنتها أقوى من أى أحداث أو مواقف أو غضب جراء أى موقف.

■ ألم تخشين وجود ردود أفعال غاضبة من مناقشة قضية بهذه الحساسية؟

- دور الفن هو تسليط الضوء على القضايا الشائكة المسكوت عنها، حتى يأخذ كل مجرم عقابه، ويكون هناك رادع لمن تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب الجرائم والأفعال الدنيئة، ويشجع ضحايا كثيرات يضطررن للسكوت خشية الفضيحة على اتخاذ موقف عملى.

والفيلم سيخلق حالة من النقاش المجتمعى حول هذه القضية الشائكة، كما أنه يطرح عدة قضايا أخرى مهمة، من خلال تناول العلاقة بين الابنة والأم.

■ «حظر تجول» اسم يوحى للبعض أنه فيلم سياسى.. ما رأيك؟

- قصة الفيلم تدور فعلًا فى خريف عام ٢٠١٣، خلال فترة حظر التجول التى شهدتها مصر آنذاك، لكنه بعيد كل البعد عن السياسة ولا يتطرق لها، ويناقش قضايا مجتمعية، كما ذكرت سالفًا.

■ كيف وجدتِ ردود أفعال النقاد على العرض الخاص للفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى؟

- ردود أفعال إيجابية للغاية، وسعدت بانبهار الجمهور والصحفيين والنقاد بقصة الفيلم ورؤيته المختلفة، ولمست تأثر الناس بقضيته وإيمانهم بالرسالة التى يقدمها، خاصة فيما يتعلق بكسره عددًا من «التابوهات» التى يخشى البعض مناقشتها فى الأعمال الفنية، لأن موضوع الفيلم «شائك جدًا».

والمخرج والمؤلف أمير رمسيس راهن على نجاح الفيلم ورد فعل الجمهور، وعلى المستوى الشخصى كنت واثقة أنه سينال إعجاب الجميع، وشعرت بالفخر لمشاركته فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وحصول النجمة إلهام شاهين على جائزة «أحسن ممثلة» عن دورها فيه، لأننا بذلنا مجهودًا كبيرًا لإخراجه بالصورة التى شاهدها الجمهور.

■ ماذا عن شخصية «ليلى» التى جسدتِها خلال أحداث العمل؟ وكيف استعددتِ لها؟

- «ليلى» فتاة لا تعرف السبب الحقيقى وراء قتل والدتها «فاتن» والدها وسجنها ٢٠ سنة، لكن لديها بعض الشكوك تجاه هذا الأمر، ما يضعها فى صراع بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذى يميل إليها تدريجيًا، وهو الغموض الذى يزول جزء كبير منه خلال اليوم الذى تقضيه مع والدتها بعد خروجها من السجن، حيث يعود لها الكثير من الذكريات التى تكشف لها الحقيقة فى النهاية.

وأعتبر «ليلى» من أهم الأدوار التى قدمتها فى السينما، ونقطة تحول فى مشوارى الفنى، فهو دور مميز وجرىء ظهرت من خلاله بالحجاب، وحاولت التأقلم معه منذ قراءتى الأولى للسيناريو، وذلك برسم ملامح الشخصية، فى ظل مرورها بأزمات نفسية واجتماعية بسبب سجن والدتها فى قضية غير أخلاقية، الأمر الذى تطلب منى بذل مجهود كبير.

■ هل تتذكرين مواقف معينة من كواليس العمل؟

- كواليس العمل سادها الحب والجدية معًا، حتى لا نخرج من حالة تقمصنا للشخصيات، ورغم توقف تصوير الفيلم أكثر من مرة لأسباب إنتاجية وتقنية، كنا نعود له بالحماسة نفسها التى بدأنا بها تصوير أول مشهد.

■ ما الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟

- كل مشاهد الفيلم كانت صعبة جدًا واحتاجت إلى مجهود كبير وتركيز أعلى منى، لأن الشخصية التى أجسدها تعتمد على الانفعالات، بسبب تضارب المشاعر واختلاط الذكريات عليها، الأمر الذى كان لا بد أن يظهر على ملامحها طوال الوقت.

وحاولت أن أكسر خوفى من الشخصية بالهدوء والتركيز، إضافة إلى تشجيع النجمة إلهام شاهين لى طوال الوقت، إلى جانب أمير رمسيس، الذى سبق أن تعاونا معًا فى فيلم «خانة اليك» وأعرف أسلوبه فى الإخراج جيدًا، وهناك مساحة من التفاهم بيننا، وهو مخرج متميز له رؤية ويستمع لآراء الممثلين ويحترمهم ويتناقش معهم ويهتم جدًا بالتفاصيل حتى يخرج العمل على أكمل وجه.

■ كيف كانت تجربتك مع النجمة إلهام شاهين؟

- ممثلة جبارة استفدت منها على المستويين الفنى والشخصى، وتعلمت منها الكثير أثناء التصوير، وكان لى الشرف أن أقف أمامها فى عمل واحد، فقد كنت أحلم بالعمل معها فى السينما، والحمد لله تحقق هذا الحلم، وجمعتنى بها مشاهد كثيرة، وبيننا حوار طويل ومميز داخل الفيلم سيظل هو الأهم بالنسبة لى وملهمًا لى فى حياتى الفنية.

وهى نجمة محترفة تتقن عملها بشكل جيد وتتقمص الشخصية بإتقان وملتزمة جدًا، ولا تقدم شيئًا إلا إذا كانت مؤمنة به، وكل ذلك تعلمته منها، وتأثرت جدًا بطريقة تمثيلها.

■ شاركت مؤخرًا فى مسلسل «نمرة اتنين» على إحدى المنصات الإلكترونية.. ما تقييمك للتجربة؟

- شاركت فى بطولة حلقة «آخر الليل» من المسلسل، وجسدت فيها دور فتاة مقبلة على الزواج، لكنها مترددة ولديها الكثير من المشاعر، لوقوعها فى قصة حب مع شخص لم تره، وجميع المحادثات بينهما كانت عبر الهاتف، الأمر الذى كان تحديًا لى كممثلة، خاصة أننى كنت أمثل بمفردى طوال الحلقة، والحمد لله كانت ردود الأفعال جيدة جدًا.

■ هل صحيح ما تردد مؤخرًا عن قرب زواجك؟

- لا أعرف من أين يأتى الناس بتأكيدات على زواجى بين الحين والآخر. لم نقرر موعدًا محددًا أو نهائيًا للزواج حتى الآن، ولن أتزوج إلا بعد انتهاء فيروس «كورونا»، وكل شىء بأوانه، وأتمنى أن يأتى العام الجديد بالخير، لأننا عشنا العديد من الصعوبات فى ٢٠٢٠، والحمد لله على كل شىء.

■ أخيرًا.. ما خططك الفنية فى المستقبل القريب؟

- أنتظر عرض فيلم «وقفة رجالة» من بطولة الفنان ماجد الكدوانى، وأجسد من خلاله دورًا صغيرًا لكنه مختلف، لموظفة تعمل فى شركة يملكها بطل العمل وتتعرض للكثير من المواقف الكوميدية.

كما أستعد لمسلسل رمضانى جديد من بطولتى، وأحضر له حاليًا مع المخرج كريم الشناوى، الذى أتعاون معه للمرة الثانية بعد مسلسل «قابيل»، والعمل من تأليف مريم نعوم.

