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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفرق الطبيه الوقائية تنتشر في ميادين ومراكز محافظة الأقصر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:45 م
الفرق الطبيه
الفرق الطبيه
هدى الأمير
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أعلن الدكتور أحمد أبو العطا مدير إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن انتشار الفرق الطبية المعاونة لإدارة الترصد والأمراض المعدية في مراكز وميادين محافظة الأقصر وذلك وفق خطة استراتيجية منظمة وسريعة من أجل التقصي الميداني ومتابعة المخالطين لحالات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق واستمرارا للجهود المبذولة من قبل فريق التقصي، تم انطلاق العمل الميداني لمبادرة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتطعيمات الروتينية.

ويأتي ذلك تحت اشراف ادارة الطب الوقائي بقياده دكتور أحمد إبراهيم يونس وتعليمات كل من وكيل وزارة الصحه بالأقصر دكتور طاهر اسماعيل أيوب، ووكيل المديرية دكتورة إلهام محمد لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة
ضمن مهام إدارة الترصد والأمراض المعدية.

وجدير بالذكر أيضا توجه فرق التقصي إلى عدة مناطق منها منطقة المنشاه ونجع الطويل بمركز ومدينه الأقصر ومنطقة عزبة الخزان والحله بمركز ومدينه اسنا وكذلك منطقة الحسينات بمركز ومدينة الطود، كما توجه الفريق إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعه احدى العائلات السودانيه المقيمه بالمنطقه.

ومازال العمل مستمر لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفه يوميا وفق حالات الاصابه والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها.

وعلى نحو متصل رافق دكتور" ابو العطا "كل من:
د الفت حسان إدارة البندر
د هبه محمد إدارة البندر
د عبد الحكم شنقير مدير إدارة الطب الوقائي باسنا
ا عبدالله محمود مكي مراقب أول بالمديرية
ا ايهاب زيدان مراقب أول إدارة البندر
ااحمد النوبي مراقب أول إدارة الطود

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