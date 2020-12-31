الفرق الطبيه الوقائية تنتشر في ميادين ومراكز محافظة الأقصر

الفرق الطبيه الوقائية تنتشر في ميادين ومراكز محافظة الأقصر
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:45 م
هدى الأميرطباعة
أعلن الدكتور أحمد أبو العطا مدير إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن انتشار الفرق الطبية المعاونة لإدارة الترصد والأمراض المعدية في مراكز وميادين محافظة الأقصر وذلك وفق خطة استراتيجية منظمة وسريعة من أجل التقصي الميداني ومتابعة المخالطين لحالات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وفي نفس السياق واستمرارا للجهود المبذولة من قبل فريق التقصي، تم انطلاق العمل الميداني لمبادرة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتطعيمات الروتينية.
ويأتي ذلك تحت اشراف ادارة الطب الوقائي بقياده دكتور أحمد إبراهيم يونس وتعليمات كل من وكيل وزارة الصحه بالأقصر دكتور طاهر اسماعيل أيوب، ووكيل المديرية دكتورة إلهام محمد لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة
ضمن مهام إدارة الترصد والأمراض المعدية.
وجدير بالذكر أيضا توجه فرق التقصي إلى عدة مناطق منها منطقة المنشاه ونجع الطويل بمركز ومدينه الأقصر ومنطقة عزبة الخزان والحله بمركز ومدينه اسنا وكذلك منطقة الحسينات بمركز ومدينة الطود، كما توجه الفريق إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعه احدى العائلات السودانيه المقيمه بالمنطقه.
ومازال العمل مستمر لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفه يوميا وفق حالات الاصابه والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها.
وعلى نحو متصل رافق دكتور" ابو العطا "كل من:
د الفت حسان إدارة البندر
د هبه محمد إدارة البندر
د عبد الحكم شنقير مدير إدارة الطب الوقائي باسنا
ا عبدالله محمود مكي مراقب أول بالمديرية
ا ايهاب زيدان مراقب أول إدارة البندر
ااحمد النوبي مراقب أول إدارة الطود
وفي نفس السياق واستمرارا للجهود المبذولة من قبل فريق التقصي، تم انطلاق العمل الميداني لمبادرة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتطعيمات الروتينية.
ويأتي ذلك تحت اشراف ادارة الطب الوقائي بقياده دكتور أحمد إبراهيم يونس وتعليمات كل من وكيل وزارة الصحه بالأقصر دكتور طاهر اسماعيل أيوب، ووكيل المديرية دكتورة إلهام محمد لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة
ضمن مهام إدارة الترصد والأمراض المعدية.
وجدير بالذكر أيضا توجه فرق التقصي إلى عدة مناطق منها منطقة المنشاه ونجع الطويل بمركز ومدينه الأقصر ومنطقة عزبة الخزان والحله بمركز ومدينه اسنا وكذلك منطقة الحسينات بمركز ومدينة الطود، كما توجه الفريق إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعه احدى العائلات السودانيه المقيمه بالمنطقه.
ومازال العمل مستمر لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفه يوميا وفق حالات الاصابه والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها.
وعلى نحو متصل رافق دكتور" ابو العطا "كل من:
د الفت حسان إدارة البندر
د هبه محمد إدارة البندر
د عبد الحكم شنقير مدير إدارة الطب الوقائي باسنا
ا عبدالله محمود مكي مراقب أول بالمديرية
ا ايهاب زيدان مراقب أول إدارة البندر
ااحمد النوبي مراقب أول إدارة الطود