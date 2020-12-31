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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

أرقام مفزعة.. ماذا فعل كورونا في أمريكا وأوروبا؟ (إنفوجراف)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:44 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
هايدي حمدي
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تزايدت معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية ليواجه العالم من جديد رياحًا عتية كورونا بعد تحوره إلى سلالة جديد، ليعلن عن إعادة التاريخ لنفسه، وتتكرر مشاهد الموجة الأولى في العالم، إلا أن هذه الموجة بدأت في إنجلترا كبؤرة لانتشار السلالة الجديدة، ما دعا خبراء منظمة الصحة العالمية من التحذير من الصعوبات التي تواجهها الحكومات الأوروبية في السيطرة على أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي المرتبة الثانية في أعداد وفيات "كورونا"، والتي تخطت نصف مليون شخص، ووصلت السلالة الجديدة أيضًا إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي أعلنت بريطانيا توسيع قيود المستوى الرابع لتشمل مناطق جديدة.

وجاء في صحيفة "واشنطن بوست"، تسجيل الحالة الأولى مصابة بالفيروس المتحور في كولورادو بالولايات المتحدة، ثم تم اكتشاف أول إصابتين في أميركا الشمالية بالنسخة الجديدة للفيروس في كندا نهاية الأسبوع، وسُجلت أكثر من 3 آلاف إصابة من النوع المتحور في بريطانيا وعشرات الدول في أوروبا وحول العالم، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض.

وفيما يلي قمنا برصد أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية في أغلب الدول الأوروبية، والتي سجلت إصابات "كورونا" منذ بداية دخولها إلى العالم وحتى اليوم.
أرقام مفزعة.. ماذا فعل كورونا في أمريكا وأوروبا؟ (إنفوجراف)
أرقام مفزعة.. ماذا فعل كورونا في أمريكا وأوروبا؟ (إنفوجراف)

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