السجن 5 سنوات لممرضتين اختلستا أدوية بمستشفى الجامعة بالإسكندرية

‏قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة ممرضتين بالسجن لمدة 5 سنوات وعزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد المبلغ المستولى عليه وتغريمهما غرامة مساوية للمبلغ، وذلك بعد اتهامهما بالاستيلاء على أدوية الأورام من محل عملهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفي الصحن، وأحمد محمود عوض، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.ترجع أحداث القضية رقم 12118 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام ممرضتين بالمستشفى الجامعي بالاستيلاء على أدوية ومحاليل طبية من محل عملهما.كشفت الأجهزة الرقابية إن تحرياتها قيام كل من ك.ع.أ، ممرضة بقسم الأورام بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وه.س.ف، ممرضة بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي، بصفتهما موظفين عموم استلائهما على صرف أدوية بصيدلية قسم الأورام بالمستشفى الجامعي عن طريق التزوير في دفاتر صرف العلاج اليومي وتدوين عقار يسمي انسكات بزعم وصف هذا العقار للمرضى من قبل الأطباء على خلاف الحقيقة وكذلك صرف أدوية ومحاليل للمرضى بأسماء وهمية بأرقام مرضى تخص آخرين تقدر بمبلغ "مليون وأربعمائة وسبعون ألف وخمسمائة وعشرة جنيهات وثلاثة وثلاثون قرشا".وتبين من التحقيقات عدم وجود الأدوية المنصرفة من ملفات دخول المرضى وصرف عقار الإنسكات لعدد 36 حالة مرضية بزعم تواجدهما داخل قسم الأورام وتسجيل عدد 38 حالة أخرى كانوا متواجدين وتم الصرف لهم بعد خروجهم وصرف عدد خمسة عشر ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثون أمبول انسكات بدون وجه حق، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.