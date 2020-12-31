بعد واقعة يسرا اللوزي.. حكايات من دفتر التنمر على أطفال الصمم

حالة من الاستياء والغضب سادت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد واقعة التنمر الإلكتروني التي تعرضت لها الفنانة الشابة يسرا اللوزي هي وابنتها، بسبب نشرها صورة لها برفقة ابنتها الصغيرة على صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام".التنمر كان في تعليق أحد متابعي يسرا والذي كتب: "ماشي يا أم الطرشة" في إشارة إلى إصابة ابنه اللوزي بالصمم، لتعلق الفنانة قائلة: "أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، هو اسمه الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، وأحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة وبقيت بني آدمة أحسن بسببها".وتداولت الصورة والتعليق على أوسع نطاق ولاقت الفنانة دعمًا إيجابيًا من متابعيها إزاء واقعة التنمر على ابنتها الصماء، حتى وصل الأمر إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي استنكر ممارسات البعض على مواقع التواصل الاجتماعى والرامية إلى التنمر على الأشخاص من ذوي الإعاقة.وقال المجلس القومى للإعاقة، فى بيان له، إنه تابع ورصد ما تعرضت له الفنانة يسرا اللوزى كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع؛ وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها وبإعاقة ابنتها والتنمر عليها، مقدمًا تحية لجموع الأشخاص من ذوى الإعاقة وفي مقدمتهم الأشخاص من الصم وضعاف السمع.ويتعرض الأطفال المصابون بالصمم أو البكم للتنمر الشديد فليست ابنة الفنانة يسرا اللوزي هي الوحيدة التي تعرضت لمثل ذلك الموقف، وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي حكايات من دفتر التنمر على أطفال الصمم على لسان ذويهم.نجلاء الزهاوي، ثلاثينة، ووالدة طفلة تعاني من الصمم ذات 10 سنوات، قالت إنها تضاعفت بشدة مع واقعة التنمر التي حدثت للفنانة يسرا اللوزي، بسبب إنها تخوض نفس المعاناة يوميًا والتي تصل في بعض الأحيان إلى تنمر الأقارب على ابنتها.قالت: "بنتي من ضعاف السمع من ساعة ما اتولدت، وركبتلها قوقعة وسماعة أذن لكنها بتقابل تنمر كتير من الجيران رغم تفوقها دراسيًا، وكلما حاولت أن أدمجها مع المجتمع يتم إيذائها وتعرضها للتنمر والمواقف المحرجة وقليلون من يتفهمون حالتها".اختتمت: "الأطفال اللي بيعانوا من الصمم مش مختلفين عن الأطفال العاديين، الفرق الوحيد بس أن هما عندهم معاناة زيادة، وبيواجهوا الحياة بكل الصعوبات والعقبات الموجودة فيها ونفسهم يكملوا أحلامهم وأغلبهم في النهاية بيكون بطل صاحب إنجاز".مروة جمال، والدة أحد الأطفال ضعاف السمع والتي تعرض ابنها للكثير من مواقف التنمر؛ بسبب إصرارها على إلحاقه بمدرسة عادية وليس للدمج، وبسبب أيضًا وضوح سماعة الأذن التي تساعده على السماع، ما دفعها إلى إطلاق مبادرة "إفهمني".تقول مروة: "عملت حملة اسمها إفهمنى لدعم الصم وضعاف السمع في المجتمع، بهدف تغيير الصورة الذهنية غير الصحيحة عن الصم وضعاف السمع والسبب اللي دفعني إني اشتغل على الفكرة دي هي إني تعرضت لمواقف تنمر كتير على ابني".وأضافت: "وقابلت وشوفت فيديوهات كتير لناس بتعاني من طريقة تعامل المجتمع معاها أو تنمر بعض الأفراد الناتج عن جهلهم التام عن الفئة دي، واللي بيتم التعامل معاها بطريقة غير لائقة أو مناسبة للظروف اللي بيمروا بيها خصوصًا الأطفال وصغار السن منهم".لم يختلف الحال مع ريم أحد، 28 عامًا، لديها طفل يعاني من الصمم، قالت: "هو الآن يبلغ من العمر 12 عامًا، لكن في صغره كان يعاني نفسيًا بشدة من المواقف المحرجة والتنمر الذي يتعرض له ومكنش عارف إزاي يتصرف".أوضحت: "لكن في الوقت الحالي أصبح التنمر أخف، بسبب إصراري على دمجه في المجتمع ومواجهته له لأن مواقف التنمر دي أنا استخدمتها بشكل إيجابي وكنت بعرفه إزاي يرد وإزاي أقدم له أقصى دعم ممكن يخليه دايمًا واثق في نفسه".اختتمت: "حابة أوجه رسالة لكل حد بيتنمر على طفل مصاب بضعف السمع، كان من الممكن إنك تتعلم لغة الإشارة عشان تعرف تتعامل مع الأطفال دول بدل التريقة عليهم، وده كان هيحسسهم إنهم مش مختلفين عن المجتمع نهائيًا".