تعليمات جديدة من «الجمارك» بشأن تنظيم العمل في المنافذ

أصدر رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، منشور تعليمات رقم 51 لسنة 2020، والذي تضمن التنبيه على العاملين داخل الدوائر الجمركية أو اللجان الجمركية بالمناطق الحرة وغيرها والتى تعمل بنظام الورديتين (صباحية ومسائية).وتضمن المنشور الآتى:- مواعيد العمل بكافة الموانئ والمنافذ الجمركية بالنسبة للواردات اعتبارا من السبت إلى الخميس من كل أسبوع، وبالنسبة للصادرات طوال أيام الأسبوع.- إلتزام العاملين بالمواقع الجمركية العاملة بنظام الورديتين بمواعيد الحضور.- عدم ترك العمل إلا بعد تواجد الوردية اللاحقة واستلام العمل.وفى جميع الأحوال يراعى تنظيم العمل بكل منفذ جمركي وإدارة بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 وكذا التعليمات الصادرة بمنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 48 لسنة 2020.