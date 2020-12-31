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القبلة

للعام الـ12 على التوالي.. اختيار علي جمعة ضمن أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرًا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:01 م
علي جمعة
علي جمعة
كتب: عمرو رشدي
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قالت الطريقة الصديقية الشاذلية، إنه للعام الثاني عشر على التوالي يتم اختيار الدكتور علي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم.

وكان المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية قد أصدر كتابه السنوي لعام 2020 2021 حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم واحتل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرتبة الـ 17 ليكون ضمن قائمة أكثر 20 شخصية تأثيرا حول العالم.

ويهدف الكتاب، الذي حمل عنوان "أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2021"، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يقوم برصدها في مختلف مجالات "السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام".

ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية استنادا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخص التقرير الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفية لهم.

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