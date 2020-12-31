نور اللبنانية تبدأ تصوير «ضل راجل» الأسبوع الثاني من يناير

قالت نور اللبنانية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها بصدد بدء تصوير دورها في مسلسل "ضل راجل" أمام النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021 خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير.وأكدت نور أنها الآن في إجازة واستراحة من أجل استعادة نشاطها بعد تعب وإرهاق من تصوير مسلسل "جمال الحريم" الذى يعرض حاليا على شاشة dmc وأيضا mbc، مضيفة أنها بذلت مجهودا كبيرا في العمل وترغب في قضاء موسم الأعياد مع أولادها لتعود بعدها لبدء تصوير مشاهدها في "ضل راجل".يذكر أن نور تشارك حاليا في بطولة مسلسل "جمال الحريم"، ويشاركها البطولة خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، ويذاع على قناة إم بى سي 4 فى الساعة 9 مساء.