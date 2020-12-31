تعليق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بـ«طب الأزهر»

صرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بأنه تقرر تعليق امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر (الماجستير والدكتوراه).وأوضح نائب رئيس الجامعة أن قرار التعليق يشمل طلاب الفرق النهائية بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر.يأتي ذلك في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم.