السجن 3 سنوات لأدمن صفحة «خط أحمر وسكسولجي»

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها في القضية رقم 21022 لسنة 2020 جنح ثان طنطا، والمقيدة برقم 1004 لسنة 2020 جنح اقتصادية، ضد محمد الجلالي "أدمن بيدچ خط أحمر، وسكسولجي، "بالسجن 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفجور.تعود أحداث القضية لـ 27 أغسطس الماضي حيث تم القبض علي المتهم والتحقيق معه بنيابة ثان طنطا، وقررت النيابة استمرار حبسه، ثم تم إخلاء سبيله بكفالة مالية يوم 13 سبتمبر 2020 وفقا لمحاميه.وفي أكتوبر الماضي أحالت النيابة القضية للمحكمة، ووجهت له اتهامات حرض وسهل علي ارتكاب الفجور، وتعدي على المبادئ والقيم الاسرية للمجتمع المصري.كما اتهم بنشر صور خادشة للحياء العام، وإدارة حساب خاص علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل الجرائم السابقة، طبقًا للمواد: "178 من قانون العقوبات، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - مواد 25 و27، المادة رقم 11، 15، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961".