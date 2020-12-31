«خروجة الغلابة».. مواطنون يحتفلون برأس السنة في ميادين التجمع (صور)

شهدت ميادين منطقة التجمع الخامس العديد من الديكورات الخاصة باحتفاليات ليلة رأس السنة 2021، ما لفت أنظار المارة فهناك من تجول وآخرين ذهبوا لأخذ صورا تذكارية.وشاركت «الدستور» المحتفلين برأس السنة في التجمع فرحتهم، حيث قال ماجد محمد، إنه رأى تلك الديكورات المكونة من بابا نويل وشجرة الكريسماس والغزلان وغيرها، ما جعله يأتي اليوم مع ابنه للتنزه.«قولت أفرح ابني وأجيبه يتصور».. هكذا أوضح ماجد سبب حضوره لميدان التجمع الخامس بجانب ابنه الذي أراد أن يلتقط صورة بجانب شجرة الكريسماس.فيما قال الطفل مهاب ماجد إنه صمم على التقاط الصور لكي يستطيع مشاركتها بمواقع التواصل الاجتماعي مثل زملائه، والتقط والده الحديث منه قائلا «الديكورات دي سهلت علينا الاحتفال وبذات الغلابة».