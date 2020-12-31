السودان يتمسك بحدوده مع إثيوبيا ويحذر من ملء سد النهضة دون اتفاق

نفى عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الخارجية السوداني، تلقيهم من إثيوبيا ما يفيد بأنها تخلت عن اتفاقية الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن الخارجية تعمل مع لجنة الحدود على استصدار بيان حول مسألة الحدود.وقال وزير الخارجية، فى موتمر صحفى بالخرطوم، اليوم، إنه لا يوجد اعتراض رسمي من إثيوبيا بخصوص الحدود، لكن المطلوب الآن هو إعادة تخطيط الحدود وتكثيف وجود العلامات الحدودية، ووضعها في نقاط متقاربة بواقع علامة كل كيلومترين على الأرض؛ وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية.وأكد وزير الخارجية السوداني أن سد النهضة مثل مسألة الحدود والمفاوضات حولها معقدة فيها الجانب الفني والسياسي، موضحا مواصلة السودان التفاوض وصولا إلى حل مرضي وملزم لكل الأطراف.وكشف قمر الدين عن أن السودان سجل اعتراضه على الملء الأول للسد الذى قامت به إثيوبيا، محذرا من الملء الثانى إذا تم دون اتفاق، متمنيا أن تصل الأطراف إلى حل حول الملء والتشغيل.