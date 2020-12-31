رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يتمسك بحدوده مع إثيوبيا ويحذر من ملء سد النهضة دون اتفاق

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:21 م
عمر قمر الدين إسماعيل
عمر قمر الدين إسماعيل
محمد عمر
طباعة
نفى عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الخارجية السوداني، تلقيهم من إثيوبيا ما يفيد بأنها تخلت عن اتفاقية الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن الخارجية تعمل مع لجنة الحدود على استصدار بيان حول مسألة الحدود.

وقال وزير الخارجية، فى موتمر صحفى بالخرطوم، اليوم، إنه لا يوجد اعتراض رسمي من إثيوبيا بخصوص الحدود، لكن المطلوب الآن هو إعادة تخطيط الحدود وتكثيف وجود العلامات الحدودية، ووضعها في نقاط متقاربة بواقع علامة كل كيلومترين على الأرض؛ وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية.

وأكد وزير الخارجية السوداني أن سد النهضة مثل مسألة الحدود والمفاوضات حولها معقدة فيها الجانب الفني والسياسي، موضحا مواصلة السودان التفاوض وصولا إلى حل مرضي وملزم لكل الأطراف.

وكشف قمر الدين عن أن السودان سجل اعتراضه على الملء الأول للسد الذى قامت به إثيوبيا، محذرا من الملء الثانى إذا تم دون اتفاق، متمنيا أن تصل الأطراف إلى حل حول الملء والتشغيل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

مد مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

جامعة الملك عبدالعزيز: العالم يشهد ظواهر فلكية متعددة فى 2021

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائى مصرى ينذر السفير الإسرائيلى

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»

من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة

مشروعات توثيقية عملاقة.. إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2020