«ليلة العشاق».. الـ«كابلز» يحتفلون برأس السنة على كوبرى قصر النيل

احتشد مواطنون مساء اليوم على كوبري قصر النيل احتفالا بأعياد رأس السنة والكريسماس، وتزاحموا بشكل كبير على مدار اليوم، وسط تواجد أمني مكثف.وسيطر على المشهد «العشاق والحبيبة» الذين احتلوا كوبري قصر النيل منذ بداية اليوم، وحاوطهم عدد من المصورين لالتقاط بعض الصور، وغاب عن المشهد التجمعات العائلية والأصدقاء.