تراجع إنتاج الخام الأمريكي 442 ألف برميل يوميا في أكتوبر

أفاد تقرير حكومي شهري بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 442 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 10.419 مليون برميل يوميا، متأثرا بتراجع في الإنتاج البحري بخليج المكسيك في الولايات المتحدة.وهبط الإنتاج البحري في الخليج 448 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهو أحدث شهر تتاح بيانات له، في حين سجل المنتجون من الحقول البرية في تكساس ونورث داكوتا زيادات طفيفة خلال الشهر.