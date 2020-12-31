«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها خلال شهر يناير.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولا: أهم العمليات1- زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون2- يتم استخدام أي مادة كاسرات السكون بعد إجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي على الأفرع للتبكير بالمحصولمعدلات الإضافة 3: 5 لتر 100لتر ماء + مادة ناشرة 12سم لكل لتر ماءوتكرر الرشة بعد 5 أيام من الرشة الأولى بتركيز 3 لتر 100 لتر ماء على نفس الأشجار السابق رشهاأمثلة – الدرمكس او الفورامكي والدرومكس 503- عدم استخدام اي مركبات نحاسيةثانيا: االتسميد للفدان بالطنا- يتم عمل الخدمة الشتوية للاشجار التي لم يتم خدمتها في شهر ديسمبر كما يأتيعمر الشجرة3 سنوات 8 -10 طن سماد عضوي غلق الشجرة 200 كجم سلفات نشادر الشجرة 100 كجمسلفات بوتاسيوم شجرة 150 كجم سوبر فوسفات الشجرة 100كجم سلفات ماغنسيوم الشجرةعمر الشجرة 10 سنوات 15 -20 طن سماد عضوي غلق الشجرة 200 كجم سلفات نشادر الشجرة 150 كجمسلفات بوتاسيوم شجرة 250 كجم سوبر فوسفات الشجرة 150 كجم سلفات ماغنسيوم الشجرةب- تسميد اشجار العنب التى التى تروى بالتنقيط وهي تضاف كجرعات تنشطيةالرى الاولى – يضاف 12ك سلفات نشادرالرية الثانية - يضاف 12ك سماد مركب 19 – 19 – 19الرية الثالثة - يضاف 12ك سلفات بوتاسيومالرية الربعة - يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهرالرية الخامسة - يضاف 1لتر حامض الهيوميك مرة فى الشهريضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوما بالتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوماج- التسميد الورقىملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما ياتى300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم استيموفول او سماد مركب من ميكرو بيلانت كومبي ( لرفع كفائة الامتصاص)ثالثا: برنامج الريالسنة الأولى 8 لتر كل 7-10أيامالسنة الثانية 12 لتر كل 7-10 أيام كرمةالسنة الثالثة 14 لتر كل7-10 أيام كرمةالسنة الرابعة 16 لتر كل 7-10 أيام كرمةرابعا: برنامج المكافحةمقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماءرش لمبادة 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم الترماء + مادة ناشرة او موسبيلاديت 25جم التر ماء + مادة ناشرة لمكافحة الحشرات بجميع انواعها2-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق اشجار العنب من البداية قبل انتشار الاصابة3- التخلص من نباتات المثنان العائل الثاني لدوده ثمار العنب.