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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي العنب

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:44 م
وزارة الزراعة واستصلاح
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات
1- زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون
2- يتم استخدام أي مادة كاسرات السكون بعد إجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي على الأفرع للتبكير بالمحصول
معدلات الإضافة 3: 5 لتر 100لتر ماء + مادة ناشرة 12سم لكل لتر ماء
وتكرر الرشة بعد 5 أيام من الرشة الأولى بتركيز 3 لتر 100 لتر ماء على نفس الأشجار السابق رشها
أمثلة – الدرمكس او الفورامكي والدرومكس 50
3- عدم استخدام اي مركبات نحاسية
ثانيا: االتسميد للفدان بالطن
ا- يتم عمل الخدمة الشتوية للاشجار التي لم يتم خدمتها في شهر ديسمبر كما يأتي

عمر الشجرة3 سنوات 8 -10 طن سماد عضوي غلق الشجرة 200 كجم سلفات نشادر الشجرة 100 كجم
سلفات بوتاسيوم شجرة 150 كجم سوبر فوسفات الشجرة 100كجم سلفات ماغنسيوم الشجرة

عمر الشجرة 10 سنوات 15 -20 طن سماد عضوي غلق الشجرة 200 كجم سلفات نشادر الشجرة 150 كجم
سلفات بوتاسيوم شجرة 250 كجم سوبر فوسفات الشجرة 150 كجم سلفات ماغنسيوم الشجرة


ب- تسميد اشجار العنب التى التى تروى بالتنقيط وهي تضاف كجرعات تنشطية
الرى الاولى – يضاف 12ك سلفات نشادر
الرية الثانية - يضاف 12ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف 12ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهر
الرية الخامسة - يضاف 1لتر حامض الهيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوما بالتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما
ج- التسميد الورقى
ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما ياتى300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم استيموفول او سماد مركب من ميكرو بيلانت كومبي ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر كل 7-10أيام
السنة الثانية 12 لتر كل 7-10 أيام كرمة
السنة الثالثة 14 لتر كل7-10 أيام كرمة
السنة الرابعة 16 لتر كل 7-10 أيام كرمة

رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء
رش لمبادة 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم الترماء + مادة ناشرة او موسبيلاديت 25جم التر ماء + مادة ناشرة لمكافحة الحشرات بجميع انواعها
2-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق اشجار العنب من البداية قبل انتشار الاصابة
3- التخلص من نباتات المثنان العائل الثاني لدوده ثمار العنب.

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