مصرع سيدة صدمتها سيارة بحدائق الأهرام

صدمت سيارة مسرعة سيدة أثناء عبورها الطريق بمدينة حدائق الأهرام، ما أدي لوفاتها.وتوقفت حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفاة إلى المستشفى.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة حدائق الأهرام بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتبين أن سيارة كانت تسير عكس الاتجاه صدمت المتوفاة اثناء عبورها للطريق وتم القبض على السائق ونقلت المتوفاة إلى المستشفى.