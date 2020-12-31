بالبالونات وأشجار الكريسماس.. تمثال طلعت حرب يتزين في ليلة رأس السنة

بالونات ذات ألوان مبهجة التف حولها أسلاك من النور اللامع، حاوطها أشجار الكريسماس وهدايا أعياد الميلاد وفي المنتصف تواجد بابا نويل احتفالا مع المصريين بأعياد رأس السنة، هكذا ظهر تمثال طلعت حرب بمنطقة وسط البلد.تزين تمثال طلعت حرب بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، احتفالا بالكريسماس وأعياد الميلاد، الذي ظهر بشكل مبهج لاقى إعجاب واستحسان جميع الوافدين على المنطقة.وحرص عدد من المواطنين على التقاط بعض الصور التذكارية بجوار التمثال والذي تغيرت ملامحه احتفالا بتلك المناسبة وتعبير عن السعادة ورسم أجواء احتفالية بين المواطنين.