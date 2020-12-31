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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تنفى تهجير أهالى عزبة الهجانة وتعلن تسكين 1084 أسرة بـ«أهالينا»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:53 م
المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الانتهاء من تسكين 1084 أسرة من سكان عزبة الهجانة المقيمين أسفل أبراج الضغط العالى وبمسار محور الوفاء والأمل، وذلك بوحدات مجهزة بمشروع "أهالينا" بالسلام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه لا صحة لما يثار من شائعات عن تهجير أهالى المنطقة، وأن ما يتم داخل العزبة قاصر على إزالة المباني أسفل الضغط العالي نظراً لخطورتها علي المواطنين، ولتنفيذ محور مرورى يربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس "محور الوفاء والأمل"، وسوف يتم إطلاق اسم "شينزو آبى" على المحور، ويتم تسكين الأسر في شقق مؤثثة ومفروشة بالكامل وبها جميع المرافق.

وأكد صابر أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحدا من أهم المحاور التى ستتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.



وتابع أن إنشاء تلك المحاور يأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.

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