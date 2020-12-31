إصلاح كسر بخط المياه أمام مبنى إذاعة وتليفزيون الصعيد

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بإصلاح كسر بخط المياه أمام مبنى إذاعة وتليفزيون الصعيد شرق النيل بمنطقة أبو فيلو وقامت بكسح المياه من الشارع كما قامت الوحدات المحلية بقريتي نزلة حسين وطوخ الخيل برفع 45 طن من المخلفات والقمامةقال العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع أول بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين قام قسم البيئة بقرية طوخ الخيل اليوم برفع 35 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابعأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين نظمت اليوم حملة نظافة مكثفة بمنطقة ابوفليو قامت خلالها برفع ١٠ أطنان من المخلفات والقمامة والأتربة من المنطقة كما تم شد سلك بالطريق الصحراوي الغربي من الناحية الغربية.