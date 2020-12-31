مشروعات توثيقية عملاقة.. إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2020

1- مشروع عاش هنا

2 - مشروع حكاية شارع

3- مشروع لوحات توثيق المباني التراثية

4 - سلسلة ذاكرة المدينة

خلال عام 2020 أنجز الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة عددا من مشروعات التوثيق، ومنها ما يهدف إلى توثيق مسيرة رواد مصر ورموزها في مجالات متعددة، وأخرى تهدف إلى الحفـاظ علـى الذاكـرة المصرية وتعلي مـن القيم والرموز التي أثرت في تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.وفي التقرير التالي؛ يرصد «الدستور» تفاصيل تلك المشروعات وما حققه الجهاز خلال عام 2020:خلال العام الجاري واستمرارا للتعاون المثمر بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تم الانتهاء من استكمال ترکیب 430 لوحة من مشروع «عاش هنا»، من أجل توثيق مسيرة رواد مصر ورموزها في مجالات السياسة والثقافة والفكر والفن والدين والعلم والإعلام والشرطة والجيش وغيرها من المجالات.ويستمر المشروع في مسيرته نحو توثيق حياة الشخصيات من ذوي البصمة الواضحة في تاريخ مصر الحديث، حتی نتمكن من توثيق الأماكن التي عاش بها عظماء مصر في كافة المجالات، لتتعرف الأجيال الشابة على عطاء أسلافهم وما منحوه لمصر من فكر وإبداع خلاق.تتكون اللجنة العلمية للمشروع من مجموعة من المختصين في مختلف المجالات وهم الدكتور عماد أبوغازي، السفير يسري القويضي، الدكتور محمد عفيفي، الدكتور خالد الخميسي، الناقد الفني طارق الشناوي، الدكتور طارق والي، الدكتور محمد عفيفي، الدكتور محمد الكحلاوي، والدكتور جمال الشاعر، الشاعر أحمد عنتر مصطفى، الدكتورة هايدي شلبي، وبرئاسة المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة.في إطار خطة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في حماية وتعزيز التراث فقط؛ تم الانتهاء من 110 لوحات على مدار المشروع، وتضمنت المرحلة الثانية لمشروع حكاية شارع تركيب عدد 40 لوحة بشوارع مصر الجديدة وجاردن سيتي، والذي يهدف إلى التعريف بالأعلام والشخصيات التاريخية المصرية والعالمية الذين أطلقت أسماءهم على شوارع مصر، من أجل الحفاظ على الذاكرة المصرية إلى تعلى من القيم والرموز الي أثرت في تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.ومع النصف الأول من العام 2020، بدأ الجهاز في أعمال المرحلة الثالثة من المشروع لتنفيذ عدد 50 لوحة بشوارع محافظة الإسكندرية، كما أطلقت وزير الثقافة الموقع الرسمي لمشروع «حكاية شارع» الذي دشنه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ضمن مباردة الحفاظ على ذاكرة المدينة التي تتبناها وزارة الثقافة.كما كرمت وزير الثقافة هذا العام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على جهوده البناء في صون التراث والهوية الوطنية، حيث كان له الدور الكبير في تأسيس مشروع «حكاية شارع» من خلال إمداده للمشروع بالعديد من المعلومات التاريخية والبحثية، مشيدة بجهوده في إذكاء روح التعاون بين وزارتي الثقافة والاتصالات بما يكفل المساهمة الفعالة في تفعيل أهمية الوعي بقيمة التراث والهوية المصرية ومشروعي عاش هنا وحكاية شارع يهدفان إلى إبراز حكايات الشوارع وأسباب تسميتها إلى جانب التعريف برموز مصر وقاماتها في مختلف المجالات واستعادة الذاكرة التاريخية لمصر، كما أن إضافة أسماء شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة لدورهم الوطني الكبير في الدفاع عن الوطن، هي إضافة كبيرة للحفاظ على ذاكرة من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.في إطار خطة عمل الجهاز للحفاظ علي المباني التراثية، وهي المباني الي تمثل قيمة حضارية وتراث ثقافي، يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع لوحات تعريفية يتم تثبيتها علي واجهات تلك العقارات تحتوي علي بيانات (رقم المبنى واسم الشارع - نوع الطراز - تاريخ الإنشاء إن أمكن).يتم المشروع بالتعاون بن الجهاز وجميع محافظات الجمهورية، ومساعدة الباحثين في هذا المجال، ويهدف إلى التنويه عن المباني المتميزة والحفاظ عليها.وتم الانتهاء من 400 لوحة موزعين بالشكل التالي: (القاهرة 300 لوحة (حي وسط القاهرة - حي غرب القاهرة - حي عابدين - حي مصر الجديدة - حي السيدة زينب)، الإسكندرية 100 لوحة (حي الجمرك - حي وسط)، ويقوم الجهاز حاليا بإعداد 200 لوحة في محافظات القاهرة وبورسعيد، وجار تنفيذ عدد 200 لوحة في محافظة الإسكندرية.أصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري کتاب «جزيرة الزمالك... القيمة والتراث»، والذي يعد باكورة إنتاج سلسلة «ذاكرة المدينة» التي يوليها الجهاز اهتماما خاصا للتعريف بالمناطق ذات القيمة التراثية بالمدن المصرية، وينطلق الاهتمام بإصدار هذه السلسلة من أن المناطق التراثية هي درة التاج في الأحياء والمدن، حيث إنها الشاهد على تراكم الحضارات والثقافات، وجزيرة الزمالك إحدى هذه المناطق التراثية التي تكتنز بالعمران والعمائر ذات الطراز المعماري المتميز والنادر التي شيدها مصريون وأجانب.ويحمل الكتاب في طياته عرض دقيق لحي الزمالك بدءا من نشأته عام 1863، يأخذك الكتاب في رحلة زمنية داخل أروقة قصور وفيلات وعمائر الزمالك وكذلك الحقب الزمنية المتوالية وعالم الفن والسياسة والشخصيات التي قطنت هذا الحي، كما يضم الكتاب مجموعة نادرة من الصور والخرائط التي توضح التدرج العمراني للحي، وأيضا مجموعة من الصور توضح تفاصيل العمران المختلفة بهذا الحي وكيفية تشكيله وتكوينه والعمائر المتميزة معماريا لأشهر المعماريين الأجانب والمصريين وهو ما جعل هذا الحي قبلة للطبقة الأرستقراطية بالمجتمع من المصريين والأجانب المقيمين بمصر، وشهد حي الزمالك تنوعا عمرانيا عكس التنوع الثقافي والحضاري والاجتماعي الذي شهده هذا الحي المتميز ثقافيا وعمرانيا.وقام بإعداد المادة العلمية لهذا الكتاب مجموعة من المتخصصين برئاسة الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضوية كل من إسلام عاصم عبد الكريم بيومي أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر وإسلام أحمد محمد عبدالقدوس مدرس الهندسة المعمارية والتصميم العمراني، كريمة حسين احمد نصر مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، إسراء حميد وأبوزيد باحث الماجستير بكلية الآداب عين شمس.