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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:10 ص
نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من الجمهور في معرفة تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا، بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، بعد أن تم الإعلان عن إصابتها من جانب الإعلامي وائل الإبراشي، والتي قامت بتقديم البرنامج الخاص به "التاسعة مساء" على شاشة التليفزيون المصري لمدة أسبوع بعد إصابته هو الآخر بالفيروس.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وانهالت موجة من الدعاء، وقراءة القرآن للإعلامية/ متمنين لها الشفاء العاجل، بينما أكد رواد التواصل أنها من زمن الفن الجميل، ويرون فيها الوقار والاحتشام، ومثال يحتذى به للإعلامية الحيادية.


تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا


وخرجت الإعلامية نجوى إبراهيم، في تصريحات صحفية لها، توجه رسالة طمأنينة للجمهور حول حالتها الصحية بعد إصابتها بوباء كورونا المستجد، قائلة: "أنا متفائلة"، وأكدت أن حالتها مستقرة، وقامت بالعزل في منزلها، باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من جانب المواطنين.

يشار إلى أن هناك نخبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين أصيبوا بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية، منهم: الفنانة يسرا، أمير كرارة، رامي رضوان، وائل الإبراشي، والمخرجة إيناس الدغيدي، وأخيرًا الإعلامية نجوى إبراهيم، وأكدت التقارير أن حالتهم مستمرة حتى الآن.

بداية نجوى إبراهيم الإعلامية


وجدير بالذكر، أن نجوى إبراهيم،  من مواليد 1946، بدأت كمذيعة في التلفزيون العربي في القاهرة، قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية منها "6/6"، "صباح الخير يا مصر"، "اخترنا لك" و"فكر ثواني واكسب دقايق" الذي استمر ونال نجاحًا لأكثر من خمس سنوات متتالية.

كما قدمت الإعلامية نجوى إبراهيم عدد من المسلسلات منها: مسلسل استعراضي للأطفال "أجمل الزهور" عام 1984 و"عواصف النساء" عام 2005، إضافة إلى مسلسل" قيود من نار" عام 2007، وأخيرًا" أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، مع الفنان الكبير عادل إمام.

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