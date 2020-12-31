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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:28 م
الكنائس
الكنائس
آية سالم
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تضع كنائس مصر اليوم الخميس اللمسات النهائية لاستعداداتها للاحتفال بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، حيث اكتسى عدد من الكنائس بأعلام مصر والتي زينت جدرانها من الخارج وعمل سرادق بها لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وشهد محيط الكنائس تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفال داخل الكنائس وفقا للإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وتمركزت قوات الأمن أمام البوابات الرئيسية، ووضع حواجز حديدية محيط الكنيسة بجانب البوابات الإلكترونية لتأمين عملية الدخول والخروج كما تزينت المداخل والمخارج بأعلام مصر.
الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)
الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)
الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)
الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)
الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)
الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)
الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)
الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)

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