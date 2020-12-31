الكنائس تكتسى بأعلام مصر فى ليلة رأس السنة (صور)

تضع كنائس مصر اليوم الخميس اللمسات النهائية لاستعداداتها للاحتفال بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، حيث اكتسى عدد من الكنائس بأعلام مصر والتي زينت جدرانها من الخارج وعمل سرادق بها لتسهيل عملية الدخول والخروج.وشهد محيط الكنائس تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفال داخل الكنائس وفقا للإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.وتمركزت قوات الأمن أمام البوابات الرئيسية، ووضع حواجز حديدية محيط الكنيسة بجانب البوابات الإلكترونية لتأمين عملية الدخول والخروج كما تزينت المداخل والمخارج بأعلام مصر.