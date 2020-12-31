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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض فرح بنادي إحدى النقابات بطلخا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:28 م
فض فرح
فض فرح
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قاد محمد أمين، يرافقه عاطف سعد، وياسر عبدالنبي، وأحمد حمدي، نواب رئيس مدينة طلخا، حملة على النوادي وقاعات الأفراح والكافيهات بالمدينة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع الاحتفالات في رأس السنة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت رئاسة المركز بالمرور على القاعات والنوادي بنطاق المدينة، وتم فض فرح بنادي إحدى النقابات، والتشديد على مسئولي النوادي بمنع كافة أشكال التجمعات، ومنع جميع صور الاحتفالات برأس السنة.

وشددت رئاسة مدينة طلخا على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين رواد الأماكن، والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام أكواب وأدوات الاستعمال الشخصي لمنع انتقال العدوى.

كما أكدت رئاسة المدينة على المنع الكامل لوجود الشيشة بالكافيهات، والتأكيد على المطاعم بالحرص على التباعد الاجتماعي.

وقامت رئاسة المدينة بإزالة أعمدة دور رابع علوي لمخالفة شروط الترخيص، وبفحص أوراق عدد من حالات البناء للتأكد من مطابقة الأعمال للاشتراطات الهندسية في الرخص الصادرة.

تأتي حملات رئاسة مركز ومدينة طلخا في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين ومنع كافة المخالفات.
فض فرح بنادي إحدى النقابات بطلخا
فض فرح بنادي إحدى النقابات بطلخا
فض فرح بنادي إحدى النقابات بطلخا
فض فرح بنادي إحدى النقابات بطلخا
فض فرح بنادي إحدى النقابات بطلخا
فض فرح بنادي إحدى النقابات بطلخا
فض فرح بنادي إحدى النقابات بطلخا
فض فرح بنادي إحدى النقابات بطلخا

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