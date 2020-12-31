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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابة البابا فرنسيس بـ«التهاب أليم فى العصب الوركى»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:10 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
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أعلن الفاتيكان عن أن البابا فرنسيس يعاني "التهابا أليما في العصب الوركي" ولن يشرف على الاحتفالات الليتورجية المقررة مساء الخميس وصباح الجمعة في كاتدرائية القديس بطرس في روما.

وأوضح مدير مكتب الإعلام في الفاتيكان ماتيو بروني في بيان أنه "بسبب التهاب أليم في العصب الوركي، لن يترأس الحبر الأعظم احتفالات هذا المساء وصباح غد".

وختم البيان بأنه في أول أيام العام الجديد الجمعة "سيترأس البابا فرنسيس رغم ذلك صلاة التبشير من مكتبة القصر الرسولي كما هو مقرر".

وقبيل عيد الميلاد، أصيب كاردينالان من الحلقة المقربة من البابا أحدهما بولندي والآخر إيطالي بوباء كوفيد- 19، ما أثار تساؤلات حول حماية البابا البالغ 84 عاما والذي نادرا ما يضع كمامة.

وإن كان الفاتيكان يعلن يوميا عن لقاءات البابا الرسمية مع مسئولين كبار في الكرسي الرسولي، فإن البابا فرنسيس يعقد أيضا الكثير من اللقاءات الخاصة في مقر سانتا مارتا حيث يقيم.

ويعتبر البابا من الأشخاص المعرضين للخطر، وكان أصيب بالتهاب حاد في الجنبة عام 1957 حين كان في الـ21 من العمر، واضطر الأطباء إلى استئصال قسم من رئته اليمنى، بحسب ما كتب أوستن إيفري في سيرته.

ولم يوضح الفاتيكان بعد في أي تاريخ سيتم تلقيح البابا ضد كوفيد- 19.

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