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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:49 م
إقبال متوسط على السينمات
إقبال متوسط على السينمات
آية سالم
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شهدت دور السينما بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين المحتفلين بأعياد رأس السنة والكريسماس على الرغم من قلة أعداد الأفلام المعروضة بهذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن هناك توافدا من المواطنين ومن المتوقع زيادة الإقبال خلال حفلات منتصف الليل.

وتواجد العديد من قوات الأمن ورجال الشرطة لتأمين المواطنين وتيسير حركة المرور في وسط القاهرة، وحرص القائمون على إدارات السينمات على عدم وجود الزحام أمام بوابات الدخول والخروج منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتعرض السينمات في هذا الموسم عددا من الأفلام من ضمنها حظر تجوال للفنانة إلهام شاهين، حلوة الدنيا سكر بطولة الفنانة هنا الزاهد، فيلم وقفة رجالة بطولة الفنان ماجد الكدواني وسيد رجب، فيلم صابر وراضي بطولة الفنان أحمد آدم.
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة
إقبال متوسط على السينمات في ليلة رأس السنة

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