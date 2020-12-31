من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة



في ختام عام 2020 نريد أن نستعيد أشهر وصايا أبرز وأشهر كتّاب العالم حول القراءة، وضرورة أن تكون قارئا.



ثمة عديد من النصائح والوصايا التى تدور في فلك أهمية وضرورة ممارسة فعل القراءة للنهوض بالأمة، ومنها:

في ختام عام 2020 نريد أن نستعيد أشهر وصايا أبرز وأشهر كتّاب العالم حول القراءة، وضرورة أن تكون قارئا.ثمة عديد من النصائح والوصايا التى تدور في فلك أهمية وضرورة ممارسة فعل القراءة للنهوض بالأمة، ومنها:

◄ نصيحة العميد طه حسين



كانت ومازالت أشهر الوصايا تلك التي أطلقها عميد الأدب العربي طه حسين، عندما طرح عليه سؤال بما توصي الأجيال الجديدة من الكتاب؟ والتي أشار فيها طه حسين على الأجيال الجديدة أن تقرأ بمقدار ما يكتبون، وأخذ عليهم أنهم قليلي القراءة جدا ول ايحبون أن يتعمقوا، وأعقبها بنقد للأجيال الجديدة في طيته نصيحة "أي هؤلاء الكتاب الجدد قرأوا الأدب العربي القديم ومن يعرف منهم لغة أجنبية؟

واستطرد طه حسين في وصيته المباشرة: أظن أن من يقرأ منهم آداب بهذه اللغة أو بعض ما ترجم من آداب هذه اللغة واللغات الأخرى نادر جدا، وعلى كل حال ما يكتبونه لا يدل عل ثقافة واسعة وعميقة واستثني من هؤلاء محمود أمين العالم.



جاءت نصيحة مباشرة من العميد طه حسين مع إشارة إلى أن عصر التليفزيون والسينما والصحف، أخذ الناس من القراءة. كانت ومازالت أشهر الوصايا تلك التي أطلقها عميد الأدب العربي طه حسين، عندما طرح عليه سؤال بما توصي الأجيال الجديدة من الكتاب؟ والتي أشار فيها طه حسين على الأجيال الجديدة أن تقرأ بمقدار ما يكتبون، وأخذ عليهم أنهم قليلي القراءة جدا ول ايحبون أن يتعمقوا، وأعقبها بنقد للأجيال الجديدة في طيته نصيحة "أي هؤلاء الكتاب الجدد قرأوا الأدب العربي القديم ومن يعرف منهم لغة أجنبية؟واستطرد طه حسين في وصيته المباشرة: أظن أن من يقرأ منهم آداب بهذه اللغة أو بعض ما ترجم من آداب هذه اللغة واللغات الأخرى نادر جدا، وعلى كل حال ما يكتبونه لا يدل عل ثقافة واسعة وعميقة واستثني من هؤلاء محمود أمين العالم.جاءت نصيحة مباشرة من العميد طه حسين مع إشارة إلى أن عصر التليفزيون والسينما والصحف، أخذ الناس من القراءة.

◄ هنري ميلر



يقول هنري ميلر عبر كتابه الكتب في حياتي (ترجمة أسامة منزلجي) والصادر عن عن دار المدى: "هنا يتملكني حافز لايقاوم بتقديم نصيحة مجانية. هاهي: اقرأ أقل ما يمكن. وليس أكثر مايمكن! أوه، لا ينتابك الشك في أني حسدت أولئك الذين غرقوا في الكتب.أنا، أيضا، أود في سري أن أخوض في تلك الكتب كلها كلها. ولكن أعلم أن هذا ليس هاما. أنا أعلم الآن أني لم أحتج إلى قراءة حتى عشر ما قرأت". يقول هنري ميلر عبر كتابه الكتب في حياتي (ترجمة أسامة منزلجي) والصادر عن عن دار المدى: "هنا يتملكني حافز لايقاوم بتقديم نصيحة مجانية. هاهي: اقرأ أقل ما يمكن. وليس أكثر مايمكن! أوه، لا ينتابك الشك في أني حسدت أولئك الذين غرقوا في الكتب.أنا، أيضا، أود في سري أن أخوض في تلك الكتب كلها كلها. ولكن أعلم أن هذا ليس هاما. أنا أعلم الآن أني لم أحتج إلى قراءة حتى عشر ما قرأت".

◄ بورخيس.. فضل إنشاء مكتبة



ليس غريبا أن تكون لبورخيس والذي يصفه البعض بأشهر قارئ عبر التاريخ المعاصر عبارة متداولة عن القراءة يقول فيها "أنشئ مكتبة ولو من ثلاثة كتب، وستقاوم جزءا من قباحة هذا العالم، كل مكتبة هي صفعة في وجه العالم الجاهل وترفع عنه أميته وخفته". ليس غريبا أن تكون لبورخيس والذي يصفه البعض بأشهر قارئ عبر التاريخ المعاصر عبارة متداولة عن القراءة يقول فيها "أنشئ مكتبة ولو من ثلاثة كتب، وستقاوم جزءا من قباحة هذا العالم، كل مكتبة هي صفعة في وجه العالم الجاهل وترفع عنه أميته وخفته".

◄ شوبنهاور عن فن القراءة



يقول شوبنهاور "إن فن القراءة هو فن اللاقراءة، هو أساسا فن أن تميز من لا ينبغي أن نقرأهم، ومن ينبغي أن نوقظهم بين الموتى، لا يحسم الأمر بعد الكتب التي قرأناها، وإنما يحسمه اختيارنا أساسا، ذلك الاختيار الذي يظل رهن الصدفة والبصيرة". يقول شوبنهاور "إن فن القراءة هو فن اللاقراءة، هو أساسا فن أن تميز من لا ينبغي أن نقرأهم، ومن ينبغي أن نوقظهم بين الموتى، لا يحسم الأمر بعد الكتب التي قرأناها، وإنما يحسمه اختيارنا أساسا، ذلك الاختيار الذي يظل رهن الصدفة والبصيرة".