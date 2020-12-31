نائب رئيس «مستقبل وطن» يهنئ المصريين بالعام الجديد

هنأ المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الرياضية، جموع المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد.وقال «رشاد» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جموع شعب مصر العظيم.. أتقدم إليكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة حلول عامٍ ميلاديٍ جديدٍ داعيًا الله عز وجل أن يكون عام بركةٍ وخيرٍ وسلام، وأن يحفظ بلادنا عزيزة أبية".وتابع: "كما أهنئ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمين المخلص، وأبعث له أرق الأمنيات وخالص الدعوات بأن يحفظه الله عز وجل لمصر قائدًا عظيمًا وبطلًا شجاعًا يخطو بوطننا العزيز نحو مزيدٍ من التقدم والنهوض والريادة".وأضاف: "أخص بالتهنئة إخواننا المسيحيين شركاء الوطن ورفقاء المسير بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة؛ رمز التسامح والمحبة والسلام والإخاء، داعيًا الله عز وجل أن يجعل أعيادنا دومًا سعيدة وأن يديم علينا وحدتنا ولُحمتنا".