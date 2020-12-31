رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب رئيس «مستقبل وطن» يهنئ المصريين بالعام الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:51 م
أشرف رشاد،
أشرف رشاد،
أشرف لاشين
طباعة
هنأ المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الرياضية، جموع المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال «رشاد» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جموع شعب مصر العظيم.. أتقدم إليكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة حلول عامٍ ميلاديٍ جديدٍ داعيًا الله عز وجل أن يكون عام بركةٍ وخيرٍ وسلام، وأن يحفظ بلادنا عزيزة أبية".

وتابع: "كما أهنئ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمين المخلص، وأبعث له أرق الأمنيات وخالص الدعوات بأن يحفظه الله عز وجل لمصر قائدًا عظيمًا وبطلًا شجاعًا يخطو بوطننا العزيز نحو مزيدٍ من التقدم والنهوض والريادة".

وأضاف: "أخص بالتهنئة إخواننا المسيحيين شركاء الوطن ورفقاء المسير بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة؛ رمز التسامح والمحبة والسلام والإخاء، داعيًا الله عز وجل أن يجعل أعيادنا دومًا سعيدة وأن يديم علينا وحدتنا ولُحمتنا".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

وحيد حامد يتعرض لوعكة صحية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

جامعة الملك عبدالعزيز: العالم يشهد ظواهر فلكية متعددة فى 2021

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

من طه حسين إلى سارماجو.. أبرز وصايا الكتّاب عن القراءة

مشروعات توثيقية عملاقة.. إنجازات «التنسيق الحضاري» في 2020

إبراهيم عبد المجيد: الأنثى ملهمة.. ومعظم قصص الحب في رواياتي حقيقية

«صالة أورفانيللي».. جديد أشرف العشماوي عن المصرية اللبنانية